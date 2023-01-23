Star TV ekranlarının ilgiyle izlenen yeni dizisi Ömer son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Selahaddin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı dizinin 23 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan 3. Bölümünde, Ömer ile Gamze birbirine aşık olur. Ancak Reşat'ın bakışları Gamze'nin Ömer'den uzak durma kararı almasına neden olur. Gamze ile Ömer'in aşkının nasıl bir yöne evrileceği mera konusu. Dizinin sıkı takipçileri, Star TV dizi izle ekranı ile Ömer 3. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Ömer 3. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…