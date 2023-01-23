Kocasının ihanetinin her geçen gün yeni bir boyutunu öğrenen Nisa, çaresizlikle kıvranırken, sıkıntılarını Gamze'ye açar. Farklı hayatlar içinde görünseler de, aslında iki kadın da benzer acılarla boğuşmaktadır.

Gamze'nin Nisa'ya uzattığı yardım eli, kendi hayatında da bir krize yol açar.