Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri
Giriş Tarihi: 02.05.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 15:48

ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri

Alışveriş takipçileri indirim broşürlerini takip etmeye başladı. Hafta sonu fırsatları ile dikkat çeken ŞOK'ta bu hafta birbirinden farklı ürünler var. Bisiklet, hurç, süpürge, buharlı temizleme makinesi ve dahası katalogda yerini aldı. ŞOK aktüel 4 Mayıs indirimleri şimdiden alınacaklar listesinde yerini aldı. İşte, ŞOK aktüel katalog...

ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4 Mayıs tarihi ile takip ediliyor. Hafta sonu fırsatlarının yanı sıra market ürünlerinde de indirime giden ŞOK'ta temizlik ürünleri, mobilyalar, elektronik ve beyaz eşya dikkat çekiyor. İşte, ŞOK aktüel katalog indirimleri...

ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri
ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri
ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri
SON DAKİKA