ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4 Mayıs tarihi ile takip ediliyor. Hafta sonu fırsatlarının yanı sıra market ürünlerinde de indirime giden ŞOK'ta temizlik ürünleri, mobilyalar, elektronik ve beyaz eşya dikkat çekiyor. İşte, ŞOK aktüel katalog indirimleri...