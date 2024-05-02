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ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri
Giriş Tarihi: 02.05.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
15:48
ŞOK aktüel 4 Mayıs kataloğu yayında! Bisiklet, hurç, süpürge... İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri
Alışveriş takipçileri indirim broşürlerini takip etmeye başladı. Hafta sonu fırsatları ile dikkat çeken ŞOK'ta bu hafta birbirinden farklı ürünler var. Bisiklet, hurç, süpürge, buharlı temizleme makinesi ve dahası katalogda yerini aldı. ŞOK aktüel 4 Mayıs indirimleri şimdiden alınacaklar listesinde yerini aldı. İşte, ŞOK aktüel katalog...