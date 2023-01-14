Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye personele kadro TBMM’de!
Giriş Tarihi: 14.01.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 21:28

Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye personele kadro TBMM’de!

Sözleşmeli personele kadro TBMM gündeminde yerini aldı. Yasalaşma süreci yüz binlerce sözleşmelinin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Memur-SEN tarafından gerçekleştirilen şölende Başkan Erdoğan tarafından sözleşmeliye kadro detayları, şartları ve kapsamı aktarıldı. 3+1 formülü, eş durumu, belediye çalışanları gibi konu başlıkları ile araştırılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanması ardından yürürlüğe girecek. Peki, sözleşmeli personele kadro taslağı Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, tüm detaylar…

Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye personele kadro TBMM’de!

Sözleşmeliye kadro taslak metin araştırılmaya devam ediyor. Yasa ile birlikte 550 bin personel kadroya geçecek. Sözleşmeli memurlar kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete yayımlanması ardından kadro alacak. Sözleşmeli personele kadro şartları belediye çalışanları başta olmak üzere tüm kamuda çalışan personel tarafından sorgulanıyor. İşte, sözleşmeliye kadro son dakika haberleri 2023…

Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye personele kadro TBMM’de!

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSTE!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti. Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye personele kadro TBMM’de!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti.

Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye personele kadro TBMM’de!

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Kanun Teklifi biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı ilgili komisyonlara havale edecek. Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.

Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye personele kadro TBMM’de!

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

SON DAKİKA