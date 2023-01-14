Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye personele kadro TBMM’de!

Sözleşmeli personele kadro TBMM gündeminde yerini aldı. Yasalaşma süreci yüz binlerce sözleşmelinin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Memur-SEN tarafından gerçekleştirilen şölende Başkan Erdoğan tarafından sözleşmeliye kadro detayları, şartları ve kapsamı aktarıldı. 3+1 formülü, eş durumu, belediye çalışanları gibi konu başlıkları ile araştırılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanması ardından yürürlüğe girecek. Peki, sözleşmeli personele kadro taslağı Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, tüm detaylar…