Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, şartları neler, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye personele kadro TBMM’de!

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.