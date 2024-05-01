Giriş Tarihi: 01.05.2024 06:42
25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet iddialarına olay açıklama! "Kibariye yine bildiğiniz gibi"
Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında dünyaevine giren Kibariye'nin bu ilişkiden Birgül adlı bir kızı bulunuyor. Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra Ali Küçükbalçık ile sürdürdüğü evlilikle de sık sık gündem olan Kibariye, son olarak Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. 63 yaşındaki Kibariye 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın adının ihanet ve dolandırıcılıkla anılması hakkında şoke eden bir açıklamaya imza attı.