75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan’dan gündeme oturan yeni paylaşım!

'Süperstar' lakabıyla Türk pop müzik tarihine adını altın harflerle yazan Ajda Pekkan, 75 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Enerjisi ve fiziğiyle her döneme damga vuran Ajda Pekkan, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımıyla gündemde. Verdiği konserden fotoğraflar paylaşan 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi görünce yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler, 'estetik mi yoksa filtre mi?' şeklinde yorumlar yaptı. İşte Ajda Pekkan'ın ilgi çeken o fotoğrafları!