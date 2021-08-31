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Haberler Galeri 75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan’dan gündeme oturan yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 31.08.2021 19:01 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 19:20

75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan’dan gündeme oturan yeni paylaşım!

'Süperstar' lakabıyla Türk pop müzik tarihine adını altın harflerle yazan Ajda Pekkan, 75 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Enerjisi ve fiziğiyle her döneme damga vuran Ajda Pekkan, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşımıyla gündemde. Verdiği konserden fotoğraflar paylaşan 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi görünce yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler, 'estetik mi yoksa filtre mi?' şeklinde yorumlar yaptı. İşte Ajda Pekkan'ın ilgi çeken o fotoğrafları!

75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan’dan gündeme oturan yeni paylaşım!

Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan, son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmedi.

75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan’dan gündeme oturan yeni paylaşım!

Bir süredir sahnelerden uzakta olan ve bu yaz sahne hasretini Bodrum ve birçok mekanda sonlandıran ünlü sanatçı, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla daha gündemde…

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75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan’dan gündeme oturan yeni paylaşım!

Verdiği konserden fotoğraflar paylaşan 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan’dan gündeme oturan yeni paylaşım!

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi görünce yorum yağmuruna tuttu.

75 yaşındaki Ajda Pekkan yeni estetik mi yaptırdı? Ajda Pekkan’dan gündeme oturan yeni paylaşım!

Takipçiler, 'estetik mi yoksa filtre mi?' şeklinde yorumlar yaptı.

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