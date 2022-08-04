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Haberler Galeri 99 kiloya çıkan oryantal Tanyeli mide ameliyatıyla resmen eridi! İşte Tanyeli'nin son hali...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:17

99 kiloya çıkan oryantal Tanyeli mide ameliyatıyla resmen eridi! İşte Tanyeli'nin son hali...

Bir dönem sahnelerin vazgeçilmez dansçılarından olan oryantal Tanyeli, 99 kiloyu görünce mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelmişti. Operasyonu başarılı geçen ünlü isim, eski formuna kavuştu. Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Tanyeli'nin son görüntüsü sosyal medyayı salladı.Tanyeli 99 kilodan 70 kiloya düştü. İşte 29 kilo veren Tanyeli'nin son hali...

99 kiloya çıkan oryantal Tanyeli mide ameliyatıyla resmen eridi! İşte Tanyeli’nin son hali...

Bir döneme şovlarıyla damga vuran oryantal Tanyeli, aldığı kilolardan kurtulmak için ameliyat masasına yatmıştı. 99 kiloya çıkan Tanyeli, geçirdiği mide ameliyatıyla hızla kilo verdi.

99 kiloya çıkan oryantal Tanyeli mide ameliyatıyla resmen eridi! İşte Tanyeli’nin son hali...

Oryantal Tanyeli Tanyeli şöhretinin doruğundayken 2014 yılında İlker Sünneli ile nikah masasına oturmuştu.

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99 kiloya çıkan oryantal Tanyeli mide ameliyatıyla resmen eridi! İşte Tanyeli’nin son hali...

Tanyeli, evlendikten sonra uzun süredir eşiyle birlikte Avustralya'da hayatını sürdürüyordu.

99 kiloya çıkan oryantal Tanyeli mide ameliyatıyla resmen eridi! İşte Tanyeli’nin son hali...

Mide küçültme ameliyatı olmak için geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Tanyeli, Üsküdar'da bulunan bir hastanede bıçak altına yatmıştı.

99 kiloya çıkan oryantal Tanyeli mide ameliyatıyla resmen eridi! İşte Tanyeli’nin son hali...

99 kilo'ya çıkan Tanyeli özel bir teknikle gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile eski formuna kavuştu.

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