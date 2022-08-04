Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:06
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
13:17
99 kiloya çıkan oryantal Tanyeli mide ameliyatıyla resmen eridi! İşte Tanyeli'nin son hali...
Bir dönem sahnelerin vazgeçilmez dansçılarından olan oryantal Tanyeli, 99 kiloyu görünce mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelmişti. Operasyonu başarılı geçen ünlü isim, eski formuna kavuştu. Mide küçültme ameliyatı ile zayıflayan Tanyeli'nin son görüntüsü sosyal medyayı salladı.Tanyeli 99 kilodan 70 kiloya düştü. İşte 29 kilo veren Tanyeli'nin son hali...