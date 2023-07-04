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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu'nun İtalya tatili pozları alev alev! Minik büstiyeri sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 08:20

Afra Saraçoğlu'nun İtalya tatili pozları alev alev! Minik büstiyeri sosyal medyanın diline düştü!

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. "Yalı Çapkını" dizisinde iki aşığı canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çiftten Afra Saraçoğlu annesi ile İtalya tatiline çıktı. Afra Saraçoğlu tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Güzel oyuncunun yorgan parçasına benzetilen minik büstiyeri ise sosyal medyanın diline düştü. Göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Afra Saraçoğlu'na yorum yağdı. İşte Afra Saraçoğlu'nun tatil kareleri...

Afra Saraçoğlu’nun İtalya tatili pozları alev alev! Minik büstiyeri sosyal medyanın diline düştü!

"Yalı Çapkını" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran çiftin dizi aşkı gerçek oldu. Ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın aylardır inkar ettiği aşkı geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde belgelendi.

Afra Saraçoğlu’nun İtalya tatili pozları alev alev! Minik büstiyeri sosyal medyanın diline düştü!

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Afra Saraçoğlu’nun İtalya tatili pozları alev alev! Minik büstiyeri sosyal medyanın diline düştü!

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Afra Saraçoğlu’nun İtalya tatili pozları alev alev! Minik büstiyeri sosyal medyanın diline düştü!

"Yalı Çapkını" dizisinde iki aşığı canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çiftten Afra Saraçoğlu annesi ile İtalya tatiline çıktı.

Afra Saraçoğlu’nun İtalya tatili pozları alev alev! Minik büstiyeri sosyal medyanın diline düştü!

Afra Saraçoğlu tatil pozlarını ardı ardına paylaştı.

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