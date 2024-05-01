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Haberler Galeri Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay şimdi tanınmaz halde! İşte 77 yaşındaki Eriş Akman'ın son hali...
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:34

Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay şimdi tanınmaz halde! İşte 77 yaşındaki Eriş Akman'ın son hali...

Aile Şerefi'nin Oktay'ını siz bir de şimdi görün! Aile Şerefi filminin kötü, zengin çocuğu Oktay'a hayat veren usta oyuncu Eriş Akman'ın son hali merak konusu oldu. 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman şimdilerde 76 yaşında. Zamanın acımasız davrandığı isimlerden olmaktan kaçamayan Eriş Akman'ı son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Yeşilçam klasiklerinden Aile Şerefi usta isimleri de bir araya getirmişti. Adile Naşit, Münir Özkul Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda başta olmak üzere değerli oyuncuları izleme imkanı bulduğumuz Aile Şerefi filminde kötü karakter ise şımarık zengin çocuğu Oktay'dı... İşte Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin yıldızlarının değişimleri...

Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay şimdi tanınmaz halde! İşte 77 yaşındaki Eriş Akman’ın son hali...

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Usta oyuncuları kadrosunda barındıran Aile Şerefi 1976 da çekilmişti...

Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay şimdi tanınmaz halde! İşte 77 yaşındaki Eriş Akman’ın son hali...

Aradan geçen yıllarda içlerinden birden fazla ismi kaybettiğimiz Aile Şerefi oyuncuları merak konusu oldu. Özellikle Aile Şerefi filminde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman'ın son hali dikkat çekti.

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Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay şimdi tanınmaz halde! İşte 77 yaşındaki Eriş Akman’ın son hali...

1976 yapımı olan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların rol aldığı film, üzerinden 47 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor.

Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay şimdi tanınmaz halde! İşte 77 yaşındaki Eriş Akman’ın son hali...

Efsane kadrosuyla hafızlarda yer edinen filmin kötü kalpli adamını ise Eriş Akman canlandırıyordu.

Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay şimdi tanınmaz halde! İşte 77 yaşındaki Eriş Akman’ın son hali...

Filmin esas oyuncularından olan Eriş Akman'ın hayat verdiği ünlü karakter, hala 'unutulmaz kötü karakterler' listesinde yer almakta.

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