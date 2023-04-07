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Giriş Tarihi: 07.04.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 10:35

Aldatmak dizisinde polisler Güzide’nin kapısında

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi beşinci bölümüyle yine çok beğenildi.

Aldatmak dizisinde polisler Güzide’nin kapısında

25.Bölümde Neler Yaşandı?

Yeşim'in planı suya düşünce Tarık hemen hastaneye kaldırıldı. Tüm aile Tolga'dan öğrendikleri gerçeklerle rahat bir nefes alırken Ozan öfkeyle Oltan'dan hesap sormak istedi. Ancak babasının karanlık tarafıyla yeniden yüzleşen Tolga, Ozan'ı ikna ederek 'Oltan Kaşifoğlu'nu bitirmeyi teklif etti.

Aldatmak dizisinde polisler Güzide’nin kapısında

Tarık'ın kalp krizi geçirdiğini haber alan Oylum babasının yanına ziyarete giderken, öfkesi dinmeyen Ozan ise Tarık'ı görmek istemedi.

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Aldatmak dizisinde polisler Güzide’nin kapısında

Hastanede Oylum'la karşılaşan Yeşim, ortalığı birbirine katınca karşısında Behram'ı buldu. Behram'ın sert yüzüyle tanışan Yeşim, Oylum'dan özür diledi.

Aldatmak dizisinde polisler Güzide’nin kapısında

Numan'dan gelen telefonla kafası karışan Güzide, Elmas'ında yardımıyla Sezai'nin hiç yurt dışına çıkmadığını öğrendi. Sezai hakkında konuşulanları duyan Güzide, Sezai için meraklanmaya başlandı.

Aldatmak dizisinde polisler Güzide’nin kapısında

Oylum'un Behram ile birlikte olmasına karşı çıkan Güzide, Behram'ın yakınlık kurmak için attığı her adımı sert bir şekilde geri çevirdi. Güzide'nin Behram'a olan tutumu yakın arkadaşı Nazan'la arasının açılmasına sebep oldu.

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