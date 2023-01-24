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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i minicik elbisesi dalgalı saçlarıyla mest etti! Birsu Demir'in son hali Neslihan Atagül'e benzetildi!
Giriş Tarihi: 24.01.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 07:52

Alemin Kıralı'nın Oben'i minicik elbisesi dalgalı saçlarıyla mest etti! Birsu Demir'in son hali Neslihan Atagül'e benzetildi!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Daha önce dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir imaj tazeledi. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali adeta Neslihan Atagül'ün kopyası oldu. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Birsu Demir'in minicik elbisesi ile verdiği cüretkar pozlara yorum yağdı. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in minili pozları...

Alemin Kıralı’nın Oben’i minicik elbisesi dalgalı saçlarıyla mest etti! Birsu Demir’in son hali Neslihan Atagül’e benzetildi!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir vücudunu saran minicik elbisesi ile öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i minicik elbisesi dalgalı saçlarıyla mest etti! Birsu Demir’in son hali Neslihan Atagül’e benzetildi!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i minicik elbisesi dalgalı saçlarıyla mest etti! Birsu Demir’in son hali Neslihan Atagül’e benzetildi!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Daha önce dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir imaj tazeledi. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali adeta Neslihan Atagül'ün kopyası oldu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i minicik elbisesi dalgalı saçlarıyla mest etti! Birsu Demir’in son hali Neslihan Atagül’e benzetildi!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i minicik elbisesi dalgalı saçlarıyla mest etti! Birsu Demir’in son hali Neslihan Atagül’e benzetildi!

23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı.

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