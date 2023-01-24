Alemin Kıralı’nın Oben’i minicik elbisesi dalgalı saçlarıyla mest etti! Birsu Demir’in son hali Neslihan Atagül’e benzetildi!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir vücudunu saran minicik elbisesi ile öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.