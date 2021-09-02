Aleyna Tilki’den yemek masası üstünde anlam verilemeyen pozlar! Eleştirilerin hedefi oldu...

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 20 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki yemek masasının üzerinde verdiği cüretkar pozları ile dikkat çekerken genç şarkıcıya eleştiri yağdı. Aleyna Tilki'nin yemek masasının üstüne yatarak verdiği pozlara anlam verilemezken takipçilerinden "Bu ne şimdi", "Bazen çok saçma pozlar veriyorsun", "Nimetle şov olmaz" gibi yorumlar geldi. İşte Aleyna Tilki'nin manasız bulunan pozları...