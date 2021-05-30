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Haberler Galeri Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 15:38

Aşkları dolu dizgin devam ediyor! 'nın 'ın kucağında verdiği bikinili pozlar sosyal medyayı salladı!

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu. Diletta Leotta'nın, iş insanı ile dudak dudağa yakalandığı haberleri İtalyan basınında yer almış, Can Yaman'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Daha sonra öpüşme fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı. İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden birlikte tatile çıktı. Teknede sevgilisinin kucağında poz veren ile sosyal medyayı salladı. İşte tatil kaçamağından kareler...

Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar sosyal medyayı salladı!

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı.

Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar sosyal medyayı salladı!

İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan , son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu.

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Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar sosyal medyayı salladı!

'nın, iş insanı ile dudak dudağa yakalandığı haberleri basınında yer almış,

Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar sosyal medyayı salladı!

'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Daha sonra öpüşme fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı. İ

Aşkları dolu dizgin devam ediyor! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar sosyal medyayı salladı!

hanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden ile sevgilisi birlikte tatile çıktı.

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