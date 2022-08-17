Giriş Tarihi: 17.08.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 14:30

Aslıhan Güner ile kız kardeşi Yasemin’i ayırt etmek çok zor!

Son olarak 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde izlediğimiz Aslıhan Güner, sosyal medyada gündem oldu. Zaman zaman kız kardeşleriyle fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu takipçilerini şaşırttı. Güner'in kendisine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşlerinin güzellikleri görenleri hayran bıraktı. Neslihan ve Yasemin adında iki kız kardeşi olan Aslıhan Güner, Instagram hesabından kardeşlerini çok özlediğini söylediği bir paylaşım yapmıştı. Renkli gözlü güzel oyuncunun kardeşleri de güzellikleriyle göz kamaştırdı. Aslıhan Güner ve kız kardeşi Yasemin Güner'in benzerlikleri şaşırtıyor. Neslihan Güner mavi gözlü olmasa da ablalarına benziyor. Görenler 'ikiz misiniz?' diyor.