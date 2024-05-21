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Haberler Galeri Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever meğer… Alisa Sezen Sever hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 06:58

Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever meğer… Alisa Sezen Sever hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi oyuncularıyla dikkat çekiyor. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın kızı Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever, sosyal medyada gündem oldu. Alisa Sezen Sever, kim olduğu merak konusu oldu. Tozkoparan İskender, Keşke Hiç Büyümeseydik, Sipahi, Evli ve Öfkeli, Hayatımın Rolü, Tozkoparan İskender: Gölge Topal Şükran'ın Maceraları gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu ilgi odağı oldu. Genç yetenek Alisa Sezen Sever'in çocuk yıldız olduğunu duyanlar şaşırıyor. Geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Alisa Sezen Sever'in bu halleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Alisa Sezen Sever'in hiç bilmediğiniz halleri…

Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever meğer… Alisa Sezen Sever hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti!

Bahar dizisinde Umay karakteri ile beğeni toplayan Alisa Sezen Sever'in ilgi odağı oldu. Alisa Sezen Sever, oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever meğer… Alisa Sezen Sever hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti!

Umay karakterine hayat veren Alisa Sezen Sever, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever meğer… Alisa Sezen Sever hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti!

Peki, Alisa Sezen Sever kimdir, kaç yaşında? Alisa Sezen Sever hangi dizilerde oynadı?

Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever meğer… Alisa Sezen Sever hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti!

Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever, son dönemin dikkat çekici isimlerinden.

Bahar dizisinin Umay’ı Alisa Sezen Sever meğer… Alisa Sezen Sever hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti!

Çok küçük yaştan beri ekranda olan Bahar'ın Umay'ı Alisa Sezen Sever'in bir dönem Muhteşem Yüzyıl'da rol aldığını çok az kişi biliyor.

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