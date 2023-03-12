Bayrampaşalı Arda Turan’dan itiraf: Köşeye sıkıştığımı hissettiğimde semtime gelirim!

Yıldız isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Köşeye sıkıştığımı hissedince, basın üstüme geldiğinde, çıkış noktam kalmayınca sabah namazı vakitleri buraya gelirdim. Dedemin arkadaşları olan cami cemaatini tanıdığım için onlarla işkembe çorbası içerdik, bu kültüre ait olmayı çok seviyorum." Maddi imkansızlıklar dolayısıyla yaşadığı semtte spor aktivitelerinin gelişmediğini anlatan Turan, sosyal bilgiler öğretmeniyle birlikte okul takımı kurduğunu da paylaştı. Çocukların her daim sporla iç içe olmasını isteyen ve bu amaçla çalışmalar yapan Arda Turan, yetiştiği 'Altıntepsi Kulübü'nün en büyük destekçisi oldu. Çocukların spor aktivitelerinin yanı sıra yabancı dil dersleri alması için de kolları sıvayan Turan, eğitime verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. 'Arda Turan Spor Tesisleri' olarak değiştirilen Turan'ın keşfedildiği saha da uğradığı duraklardan birisiydi.