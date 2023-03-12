Giriş Tarihi: 12.03.2023 07:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
07:11
Bayrampaşalı Arda Turan'dan itiraf: Köşeye sıkıştığımı hissettiğimde semtime gelirim!
Atv dijitalin yeni programı Funda Karayel ile İsim/Şehir izleyiciyle buluştu. Programın ilk konuğu ünlü futbolcu Arda Turan oldu. Doğup büyüdüğü semt Bayrampaşa'yı gezen Arda Turan, samimi açıklamalar yaptı: "Köşeye sıkıştığımı hissedince, çıkış noktam kalmayınca buraya gelirim. Dedemin arkadaşlarıyla işkembe çorbası içeriz. Bu kültüre ait olmayı çok seviyorum." dedi.