Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bayrampaşalı Arda Turan'dan itiraf: Köşeye sıkıştığımı hissettiğimde semtime gelirim!
Giriş Tarihi: 12.03.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 07:11

Bayrampaşalı Arda Turan'dan itiraf: Köşeye sıkıştığımı hissettiğimde semtime gelirim!

Atv dijitalin yeni programı Funda Karayel ile İsim/Şehir izleyiciyle buluştu. Programın ilk konuğu ünlü futbolcu Arda Turan oldu. Doğup büyüdüğü semt Bayrampaşa'yı gezen Arda Turan, samimi açıklamalar yaptı: "Köşeye sıkıştığımı hissedince, çıkış noktam kalmayınca buraya gelirim. Dedemin arkadaşlarıyla işkembe çorbası içeriz. Bu kültüre ait olmayı çok seviyorum." dedi.

FUNDA KARAYEL
Bayrampaşalı Arda Turan’dan itiraf: Köşeye sıkıştığımı hissettiğimde semtime gelirim!

ATV dijital'de yepyeni bir program başladı... 5 ayrı dilde yayınlanacak 'Funda Karayel İle İsim/Şehir' programının bu haftaki konuğu Türk futboluna damga vuran isim Arda Turan... Gazeteci Funda Karayel, her bölümde farklı kişilerin hayatına konuk olduğu programın ilk bölümünde Turan ile Bayrampaşa'da bulunan Arda Turan Caddesi'nde bir araya geldi.

Bayrampaşalı Arda Turan’dan itiraf: Köşeye sıkıştığımı hissettiğimde semtime gelirim!

Futbolcu, Juan E. Rodriguez Garrido'nun kaleme aldığı 'Bayrampaşa'nın Dahisi' kitabının detaylarını ve hakkında merak edilenleri anlattı. Keyifli sohbette efsane sporcu, çocukluk anılarını da detaylı olarak anlattı. Turan, zaman zaman o günlere geri dönerken Bayrampaşa'nın kendisi için de önemini vurguladı. Turan: "Çağırdığımda beni koruyabilecek, benimle dertleşebilecek bir sürü kardeşim, arkadaşım var burada..." diyerek doğup büyüdüğü Bayrampaşa ile bağını koparmadığını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayrampaşalı Arda Turan’dan itiraf: Köşeye sıkıştığımı hissettiğimde semtime gelirim!

Yıldız isim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Köşeye sıkıştığımı hissedince, basın üstüme geldiğinde, çıkış noktam kalmayınca sabah namazı vakitleri buraya gelirdim. Dedemin arkadaşları olan cami cemaatini tanıdığım için onlarla işkembe çorbası içerdik, bu kültüre ait olmayı çok seviyorum." Maddi imkansızlıklar dolayısıyla yaşadığı semtte spor aktivitelerinin gelişmediğini anlatan Turan, sosyal bilgiler öğretmeniyle birlikte okul takımı kurduğunu da paylaştı. Çocukların her daim sporla iç içe olmasını isteyen ve bu amaçla çalışmalar yapan Arda Turan, yetiştiği 'Altıntepsi Kulübü'nün en büyük destekçisi oldu. Çocukların spor aktivitelerinin yanı sıra yabancı dil dersleri alması için de kolları sıvayan Turan, eğitime verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. 'Arda Turan Spor Tesisleri' olarak değiştirilen Turan'ın keşfedildiği saha da uğradığı duraklardan birisiydi.

Bayrampaşalı Arda Turan’dan itiraf: Köşeye sıkıştığımı hissettiğimde semtime gelirim!

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın doğum gününü eğlenceli bir videoyla kutlamıştı.

Bayrampaşalı Arda Turan’dan itiraf: Köşeye sıkıştığımı hissettiğimde semtime gelirim!

Arda Turan'ın çocukları sırtında taşıdığı bir videoyu paylaşan Aslıhan Doğan, 'Doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım, en iyi arkadaşım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Çocuklarımızla nice mutlu en güzel senelerimiz olsun" diye yorum yapmıştı.

SON DAKİKA