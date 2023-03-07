Giriş Tarihi: 07.03.2023 08:00
Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
08:03
Ben Bu Cihana Sığmazam’da ‘Jean Luc’a hayat veren Burak Çelik: Canlandırdığım karakterle yetiştirilme tarzı olarak çok benzemiyoruz
ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Jean Luc rolünü oynayan Burak Çelik, samimi açıklamalarda bulundu. Sevgisini belli edemeyen bir karakteri oynayan Burak Çelik, "Kalabalık ve sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Sevginin ne demek olduğunu öğrendiğimiz ilk eşik ailedir ve bu konuda şanslı olduğumu hissediyorum. Sevgimi yaşatma ve yansıtma konusunda cömert davranırım. Seviyorsam karşımdaki insan bunu hisseder" dedi.