Giriş Tarihi: 22.09.2022 13:57
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
14:04
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu! Fatoş Yelliler'den minicik mavi bluzu ile yeni poz!
Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler iş kadını oldu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Fatoş Yelliler kendi adı ile açtığı güzellik merkezi için Ankara'ya taşındı. Paylaşımlarına ara vermeden devam eden Fatoş Yelliler göbeğini açıkta bırakan mavi bluzu ile takipçilerine paylaşımda bulundu. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in dekoltesini konuşturduğu iddialı paylaşımları...