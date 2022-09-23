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Haberler Galeri Fatoş Yelliler'den minicik mavi bluzu ile yeni poz! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:24

Fatoş Yelliler'den minicik mavi bluzu ile yeni poz! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Türkücü Berdan Mardini'nin, yasak aşk iddialarının gölgesinde boşandığı eşi Fatoş Yelliler iş kadını oldu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Fatoş Yelliler kendi adı ile açtığı güzellik merkezi için Ankara'ya taşındı. Paylaşımlarına ara vermeden devam eden Fatoş Yelliler göbeğini açıkta bırakan mavi bluzu ile takipçilerine paylaşımda bulundu. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in dekoltesini konuşturduğu iddialı paylaşımları...

Fatoş Yelliler’den minicik mavi bluzu ile yeni poz! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla adeta nispet yaptı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cüretkar pozu...

Fatoş Yelliler’den minicik mavi bluzu ile yeni poz! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Fatoş Yelliler kendi adı ile açtığı güzellik merkezi için Ankara'ya taşındı. Paylaşımlarına ara vermeden devam eden Fatoş Yelliler göbeğini açıkta bırakan mavi bluzu ile takipçilerine paylaşımda bulundu.

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Fatoş Yelliler’den minicik mavi bluzu ile yeni poz! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler'den son olarak sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Fatoş Yelliler’den minicik mavi bluzu ile yeni poz! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Şimdilerde kendine güzellik merkezi açan Fatoş Yelliler sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Fatoş Yelliler’den minicik mavi bluzu ile yeni poz! Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler dekoltesini konuşturdu!

Çocukları sorulan Fatoş Yelliler dikkat çeken cevaplar verdi.

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