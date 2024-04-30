Giriş Tarihi: 30.04.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
22:47
Bergüzar Korel’den eşi Halit Ergenç’in doğum gününe özel kutlama: Huzurlu yıllara…
Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Mutlu evliliği olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, İngiltere'de yaşamlarını sürdürüyor. Sık sık İstanbul- Londra arası mekik dokuyan ünlü çiftten Halit Ergenç, bugün doğum gününü kutladı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Bergüzar Korel, eşinin doğum gününe özel paylaşımda bulundu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı!