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Haberler Galeri Bergüzar Korel’den eşi Halit Ergenç’in doğum gününe özel kutlama: Huzurlu yıllara…
Giriş Tarihi: 30.04.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 22:47

Bergüzar Korel’den eşi Halit Ergenç’in doğum gününe özel kutlama: Huzurlu yıllara…

Bergüzar Korel'in kendi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu evliliğinden üç çocuğu dünyaya geldi. Mutlu evliliği olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, İngiltere'de yaşamlarını sürdürüyor. Sık sık İstanbul- Londra arası mekik dokuyan ünlü çiftten Halit Ergenç, bugün doğum gününü kutladı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Bergüzar Korel, eşinin doğum gününe özel paylaşımda bulundu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı!

Bergüzar Korel’den eşi Halit Ergenç’in doğum gününe özel kutlama: Huzurlu yıllara…

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce evlendi.

Bergüzar Korel’den eşi Halit Ergenç’in doğum gününe özel kutlama: Huzurlu yıllara…

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in Kasım ayında kucağına aldı.

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Bergüzar Korel’den eşi Halit Ergenç’in doğum gününe özel kutlama: Huzurlu yıllara…

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, bugün eşinin doğum gününü kutladı.

Bergüzar Korel’den eşi Halit Ergenç’in doğum gününe özel kutlama: Huzurlu yıllara…

DUYGUSAL KUTLAMA!

Eşinin pastayı üflerken fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu paylaşımının altına, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Sağlıkla, evlatlarımızla, hep birlikte huzurlu, mutlu yıllara…" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Bergüzar Korel’den eşi Halit Ergenç’in doğum gününe özel kutlama: Huzurlu yıllara…

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile bundan 13 yıl önce dünyaevine girmişti.

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