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Haberler Galeri Birsu Demir’in mini şortlu pozları olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'i siz bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 06.07.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 11:59

Birsu Demir’in mini şortlu pozları olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'i siz bir de şimdi görün!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak mini şortu ile paylaşım yapan Birsu Demir sosyal medyayı salladı. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in iddialı pozları ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Birsu Demir’in mini şortlu pozları olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'i siz bir de şimdi görün!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Birsu Demir’in mini şortlu pozları olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'i siz bir de şimdi görün!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Birsu Demir’in mini şortlu pozları olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'i siz bir de şimdi görün!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak mini şortu ile paylaşım yapan Birsu Demir sosyal medyayı salladı.

Birsu Demir’in mini şortlu pozları olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'i siz bir de şimdi görün!

İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in iddialı pozları ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Birsu Demir’in mini şortlu pozları olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'i siz bir de şimdi görün!
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