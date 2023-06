Ünlü oyuncu Jessica May'in Türkiye macerası 2011'de başladı. Önce reklam projesi için geldi, ardından birçok dizide rol aldı. 2018'de de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile hayatını birleştirdi. Oyuncu, geçtiğimiz yıl Türk vatandaşı oldu. Eşinin memleketi Rize'ye sık sık giden, oradaki köy evinde vakit geçiren, yaylaya çıkan ve yöresel yemekleri çok sevdiğini belirten May ile Kurban Bayramı için bir araya geldik; Türkiye'ye olan sevgisini, Rize'deki güzel anlarını, ailesini konuştuk.