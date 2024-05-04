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Haberler Galeri Bu ünlülerin yaşını tahmin edebilecek misin? Doğrusunu bilen çok az...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 15:12

Bu ünlülerin yaşını tahmin edebilecek misin? Doğrusunu bilen çok az...

Yaşamlarıyla, bakımlarıyla ve hatta estetikleriyle defalarca gündeme gelen ünlülerin yaşlarını tahmin etmeye hazır mısın? Bazıları olduğundan çok genç göründüğünü görünce dumur olabilirsin. "Eeee tabii, bu kadar bakıma ben de böyle diyorum" diyor olabilirsin. Fakat "genetiğin gücüne" adeta hayran kalacağın bu listede bak kim aslında kaç yaşındaymış? İşte o liste...

Bu ünlülerin yaşını tahmin edebilecek misin? Doğrusunu bilen çok az...

DEFNE SAMYELİ

Adeta sonsuz gençlik sırrını bulmuş gibi görünen Defne Samyeli'nin yaşını duyunca şok olabilirsin.

Bu ünlülerin yaşını tahmin edebilecek misin? Doğrusunu bilen çok az...

1972 yılında doğan Defne Samyeli, şu an 51 yaşında. 1 Temmuz doğumlu ünlü, bu yıl 52 yaşına basacak.

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Bu ünlülerin yaşını tahmin edebilecek misin? Doğrusunu bilen çok az...

MİNE TUGAY

Yaş tahminlerine boşa çıkaran isimlerden bir diğeri ise; Mine Tugay. Oldukça genç görünen oyuncu, her yıl "biraz daha gençleşiyor" sanki.

Bu ünlülerin yaşını tahmin edebilecek misin? Doğrusunu bilen çok az...

28 Temmuz 1978 doğumlu Tugay, şu an tam 45 yaşında

Bu ünlülerin yaşını tahmin edebilecek misin? Doğrusunu bilen çok az...

SERTAB ERENER

Son günlerde yaptığı estetik işlemle gündemde olan Erener, aslında yaşı zor tahmin edilenler ünlülerden biri.

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