Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik güzelliğiyle mest etti! Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafını görenler hayran kaldı...

Hayat Şarkısı dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ile gündem oldu. Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle gönülleri fetheden Burcu Biricik,Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak öyle bir döndü ki sosyal medyaya damga vurdu. Camdaki Kız dizisinde başrolü kapan Burcu Biricik Nalan karakteriyle hem oyunculuğunu hem güzelliğini konuşturdu. Camdaki Kız ile ilgi odağı olan Burcu Biricik'in hayatı merak konusu oldu. Güzel oyuncu Burcu Biricik, reklamcı Emre Yetkin ile 2015 yılında nişanlanmıştı. Çift 30 Temmuz 2016 tarihinde ise evlendi. Mutlu evliliği olan başarılı oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Eşi Emre Yetkin ile dünyayı gezmeyi ve eğlenceli paylaşımlar yapmayı seven oyuncu takipçilerinin de büyük beğenisi kazanıyor. Eşi Emre Yetkin ile paylaşımlarının yanı sıra Burcu Biricik'in çocukluk halleri de büyük ilgi görüyor. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafı 'Hiç değişmemiş' dedirtiyor... İşte Burcu Biricik'in çocukluk hali ve kariyerinin ilk yıllarındaki görüntüsü... Ünlü isimlerin çocukluk hallerini sizler için derledik...