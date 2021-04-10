Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik güzelliğiyle mest etti! Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafını görenler hayran kaldı...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 12:02

'ın güzelliğiyle mest etti! Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafını görenler hayran kaldı...

dizisindeki karakteriyle gönülleri fetheden ,'ın 'ı olarak öyle bir döndü ki sosyal medyaya damga vurdu. Camdaki Kız dizisinde başrolü kapan Burcu Biricik Nalan karakteriyle hem oyunculuğunu hem güzelliğini konuşturdu. Camdaki Kız ile ilgi odağı olan Burcu Biricik'in hayatı merak konusu oldu. Eşi ile paylaşımlarının yanı sıra Burcu Biricik'in çocukluk halleri de büyük beğeni topluyor. "Hiç değişmemiş" dedirtiyor...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik güzelliğiyle mest etti! Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafını görenler hayran kaldı...

dizisiyle yıldızı parlayan yeni dizisi ile gündem oldu.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik güzelliğiyle mest etti! Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafını görenler hayran kaldı...

dizisindeki karakteriyle gönülleri fetheden ,'ın 'ı olarak öyle bir döndü ki sosyal medyaya damga vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik güzelliğiyle mest etti! Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafını görenler hayran kaldı...

dizisinde başrolü kapan karakteriyle hem oyunculuğunu hem güzelliğini konuşturdu.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik güzelliğiyle mest etti! Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafını görenler hayran kaldı...

ile ilgi odağı olan 'in hayatı merak konusu oldu.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik güzelliğiyle mest etti! Burcu Biricik'in çocukluk fotoğrafını görenler hayran kaldı...

Güzel oyuncu , reklamcı ile 2015 yılında nişanlanmıştı.

SON DAKİKA