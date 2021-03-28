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ile aşkında sürpriz gelişme! Yakışıklı oyuncu aileye girdi!

Bir reklam çekimi için 'ya giden gönlünü İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden 'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Romantik bir teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını aldı. Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Diletta Leotta ile yaşayan Can Yaman, ilişkisinde ikinci ciddi adımı attı. Şu sıralar İtalya'da olan Yaman, evlilik teklifinin ardından sevgilisi Leotta'nın annesiyle tanıştı.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 12:16
Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Yakışıklı oyuncu aileye girdi!

Uzunca bir süredir sevgilisi ile yaşayan , ilişkisinde ikinci ciddi adımı attı. Şu sıralar 'da olan Yaman, teklifinin ardından sevgilisi Leotta'nın annesiyle tanıştı.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Yakışıklı oyuncu aileye girdi!

'ın ocak ayında spor spikeri ile yaşadığı ortaya çıkmış, ikilinin ilişkisinin reklam olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerine sürpriz bir gelişme yaşanmış ve Yaman, Leotta'ya teklif etmişti.

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Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Yakışıklı oyuncu aileye girdi!

ANNE İLE TANIŞTI

Milliyet'in haberine göre; Ünlü oyuncudan yolunda yeni bir hamle daha geldi. 'Sandokan' adlı yapımı bir dizide başrol olarak yer alacak olan , gönlünü kaptırdığı güzelin annesi Ofelia Castorina ile tanıştı.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Yakışıklı oyuncu aileye girdi!

SEVGİLİSİNİN MEMLEKETİNE GİTTİ

İlişkilerinde attıkları her adım magazin gündeminden düşmeyen ikili, anne tanışmasının ardından 'nın memleketi Katanya'ya gitti.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Yakışıklı oyuncu aileye girdi!

DERGİDE ORTAYA ÇIKTI

Leotta'yla ilişkisi 13 Ocak'ta Chi Dergisi'nde yayınlanan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

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