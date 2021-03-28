Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz gelişme! Yakışıklı oyuncu aileye girdi!

Bir reklam çekimi için İtalya'ya giden Can Yaman gönlünü İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. İlk başlarda reklam birlikteliği olduğu iddia edilen Can Yaman ile Diletta Leotta aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Romantik bir evlilik teklifi ile aşkını göklere yazan Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'dan da 'Evet' yanıtını aldı. Bu yıldırım teklifin; Diletta Leotta'nın hamile kalması üzerine yapıldığı iddia edildi. Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman, ilişkisinde ikinci ciddi adımı attı. Şu sıralar İtalya'da olan Yaman, evlilik teklifinin ardından sevgilisi Leotta'nın annesiyle tanıştı.