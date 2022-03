Giriş Tarihi: 18.03.2022 22:05 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 22:11

Can Yaman kalbini o güzele kaptırdı! İşte Can Yaman’ın yeni sevgilisi!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Can Yaman, şimdilerde İtalya'da. 'Sandokan' adlı dizi için İtalya'da olan Can Yaman, geçtiğimiz yıl spiker Diletta Leotta'yla evlilik planları yapıyordu. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir şekilde ayrıldı. Ünlü oyuncu Can Yaman, Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra yepyeni bir aşka yelken açtı. İşte ünlü oyuncunun yeni sevgilisi!