Cennet Mahallesi’nin çocuk yıldızları Ayşe ile Aliş’i bir de şimdi görün! Belemir Temizsoy güzelliğiyle dudak uçuklattı!

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişti. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topladı... Şimdilerde genç kız olan Belemir Temizsoy kendine hayran bıraktı. İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...