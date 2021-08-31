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Haberler Galeri Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı? İddialara açıklık getirdi!
Giriş Tarihi: 31.08.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 17:40

Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı? İddialara açıklık getirdi!

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde her adımıyla dikkat çekiyor. Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya gelmişti. Ancak eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in, 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da evliliklerini noktalayan ikilinin, son dönemde yeniden bir araya geldiği konuşuluyordu. Geçen akşam Bebek'te görüntülenen Damla Ersubaşı, barışma iddialarına yanıt verdi.

Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı? İddialara açıklık getirdi!

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı, şimdilerde her adımıyla dikkat çekiyor. Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, 2016 yılında evlenmişti.

Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı? İddialara açıklık getirdi!

Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya gelmişti.

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Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı? İddialara açıklık getirdi!

Ancak eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in, 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.

Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı? İddialara açıklık getirdi!

Damla Ersubaşı, geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekanda sosyal medya fenomeni Beyza Doruk'la yemek yedi.
Arkadaşıyla hasret gideren oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşi Mustafa Can Keser ile barıştı mı? İddialara açıklık getirdi!

Ersubaşı, "Eski eşi Mustafa Cankeser'le barıştı" haberlerine açıklık getirdi:

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