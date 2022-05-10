Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deli Yürek'in güzel yıldızıydı... Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! "Evde denemeyin"
Giriş Tarihi: 10.05.2022 14:51

Deli Yürek'in güzel yıldızıydı... Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! "Evde denemeyin"

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor. Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı. Zeynep Tokuş paylaşımına 'Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım. Deneyen etiketlesin… Heyecanla sizden gelecekleri bekliyorum' notunu ekledi. 45 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakıyor. Yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla dikkat çeken Zeynep Tokuş'a övgüler yağdı...

Deli Yürek’in güzel yıldızıydı... Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! Evde denemeyin
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Deli Yürek’in güzel yıldızıydı... Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! Evde denemeyin

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı ve kesitleri paylaşmayı sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deli Yürek’in güzel yıldızıydı... Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! Evde denemeyin

Tokuş, son olarak esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı

Deli Yürek’in güzel yıldızıydı... Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! Evde denemeyin

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

Deli Yürek’in güzel yıldızıydı... Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! Evde denemeyin

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

SON DAKİKA