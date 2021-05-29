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Haberler Galeri Doya Doya Moda jürisi Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşka geldi! Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti
Giriş Tarihi: 28.05.2021 06:48 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 12:56

jürisi 10 yaş küçük eşi ile aşka geldi! yakışıklılığıyla dikkat çekti

programında jüri üyeliği yapan 'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in üç sene önce evlendiği eşi ile romantik bir paylaşım yaptı. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Seray Sever'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. İşte birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayıp evlilikle taçlandıran 'ün ...

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşka geldi! Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti

programında jüri üyeliği yapan 'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşka geldi! Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

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Doya Doya Moda jürisi Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşka geldi! Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti

'in üç sene önce evlendiği eşi ile romantik bir paylaşım yaptı.

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşka geldi! Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti

kendisinden 10 yaş küçük eşi ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Doya Doya Moda jürisi Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşka geldi! Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti

'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. İ

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