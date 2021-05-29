Doya Doya Moda jürisi Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile aşka geldi! Seray Sever'in eşi yakışıklılığıyla dikkat çekti

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor. Seray Sever'in üç sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile romantik bir paylaşım yaptı. Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Seray Sever'in paylaşımı sonrası yakışıklı eşi ilgi odağı oldu. İşte birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayıp evlilikle taçlandıran Seray Sever ile eşi Eray Sünbül'ün aşk pozları...