Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:23

Emanet'i yarıda bırakmıştı! Oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan yeni hamle! "Kıskananlar çatlasın patlasın"

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan ile başrolünü paylaştığı Emanet dizininde Seher karakterine can veriyordu. Ancak güzel oyuncu dizinin sezon finali çekimlerine katılmadı. Durum böyle olunca yapım şirketi, Sıla Türkoğlu yerine sezon finali çekimi için dublör kullanıldığını belirtti. Yapım şirketinin, "Bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına soktu" açıklamasının ardından Sıla Türkoğlu'ndan yeni hamle geldi. Genç oyuncu sosyal medya hesabından yeniz pozlarını takipçileriyle paylaştı. Türkoğlu'nun yeni karelerine ise beğeni ve yorum yağdı.