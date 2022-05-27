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Haberler Galeri Emanet'i yarıda bırakmıştı! Oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan yeni hamle! "Kıskananlar çatlasın patlasın"
Giriş Tarihi: 27.05.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 11:23

Emanet'i yarıda bırakmıştı! Oyuncu Sıla Türkoğlu'ndan yeni hamle! "Kıskananlar çatlasın patlasın"

Genç oyuncu Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan ile başrolünü paylaştığı Emanet dizininde Seher karakterine can veriyordu. Ancak güzel oyuncu dizinin sezon finali çekimlerine katılmadı. Durum böyle olunca yapım şirketi, Sıla Türkoğlu yerine sezon finali çekimi için dublör kullanıldığını belirtti. Yapım şirketinin, "Bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına soktu" açıklamasının ardından Sıla Türkoğlu'ndan yeni hamle geldi. Genç oyuncu sosyal medya hesabından yeniz pozlarını takipçileriyle paylaştı. Türkoğlu'nun yeni karelerine ise beğeni ve yorum yağdı.

Emanet’i yarıda bırakmıştı! Oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan yeni hamle! Kıskananlar çatlasın patlasın

"Emanet" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alan Sıla Türkoğlu'nun diziden bir anda ayrılık kararı aldığı ve sezon finali çekimlerine katılmadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Emanet’i yarıda bırakmıştı! Oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan yeni hamle! Kıskananlar çatlasın patlasın

Hal böyle olunca yapım şirketi, Sıla Türkoğlu yerine sezon finali çekimi için dublör kullanıldığını belirtti.

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Emanet’i yarıda bırakmıştı! Oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan yeni hamle! Kıskananlar çatlasın patlasın

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Karamel Yapım, Türkoğlu ile yaşadıklarını bir bir anlattı.

Emanet’i yarıda bırakmıştı! Oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan yeni hamle! Kıskananlar çatlasın patlasın

"SÖZLEŞMESİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN AYRILIK KARARI KABUL EDİLMEDİ"

Sıla Türkoğlu hakkında sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapa yapım şirketi, şu ifadeleri kullandı:

Emanet’i yarıda bırakmıştı! Oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan yeni hamle! Kıskananlar çatlasın patlasın

"Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, üçüncü sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş, sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görülmemiştir.

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