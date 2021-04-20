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Haberler Galeri Esra Erol’un canlı yayınında şok gelişme! Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral eşiyle yüzleşti!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 23:13 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 23:44

’un canlı yayınında şok gelişme! Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral eşiyle yüzleşti!

'nin fenomen programlarından ''da' bu hafta yine inanılmaz bir olay yaşandı. 'da 3 çocuk babası çiftçilik yapan 39 yaşındaki , bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine estetik yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' diyen Okur, canlı yayında Esra Erol'a yakındı. Yalçın Okur, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Dün 'un kuzeni ve annesi programa bağlanarak çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Bugün ise estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral Okur, canlı yayına geldi ve eşi Yalçın Okur'la yüzleşti.

Esra Erol’un canlı yayınında şok gelişme! Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral eşiyle yüzleşti!

'da programı her hafta birbirinden ilginç konularıyla izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. Bu hafta ise 'da 3 çocuk babası çiftçilik yapan 39 yaşındaki , konu olarak ele alındı.

Esra Erol’un canlı yayınında şok gelişme! Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral eşiyle yüzleşti!

'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası , bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı.

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Esra Erol’un canlı yayınında şok gelişme! Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral eşiyle yüzleşti!

'Onu baştan yaptım' diyen eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol’un canlı yayınında şok gelişme! Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral eşiyle yüzleşti!

"BİR KERE 'CANIM KOCACIĞIM' DESE DÜNYALARI VERİRİM"

Bana bir kere 'canım kocacığım' dese dünyaları veririm. 90 bin liralık hayvanlarımı 45 bin liraya sattım.

Esra Erol’un canlı yayınında şok gelişme! Estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral eşiyle yüzleşti!

"15 YAŞINDA EVLENDİ..."

'un kuzeni canlı yayına bağlanıp, "Meral 15 yaşında evlendi, 3 çocuk doğurdu. Şimdi 26 yaşlarında özgüvenli bir kadın olmak istemiş olabilir." dedi.

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