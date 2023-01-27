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Haberler Galeri Evinde hayatının şokunu yaşadı! Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü! Gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:17

Evinde hayatının şokunu yaşadı! Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü! Gerçek ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Cansu Dere'ye büyük şok! Dere'nin evinde önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı. Oyuncunun yatak odasında yanan mumların yangına neden olduğu anlaşıldı. Olay gerçekleştikten bir süre sonra durumu fark eden Cansu Dere, kedilerin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkabileceğini söyledi. Yangında can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Evinde hayatının şokunu yaşadı! Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü! Gerçek ortaya çıktı!

Evinde yangın çıkan Cansu Dere, yaşadığı korku dolu anlarla ilgili konuştu. Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, büyük panik yaşadı.

Evinde hayatının şokunu yaşadı! Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü! Gerçek ortaya çıktı!

Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

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Evinde hayatının şokunu yaşadı! Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü! Gerçek ortaya çıktı!

Yangında can ve mal kaybı olmazken, Cansu Dere açıklamalarda bulundu.

Evinde hayatının şokunu yaşadı! Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü! Gerçek ortaya çıktı!

Dere, yangının yatak odası kısmından çıktığını söyleyerek, sebebi de açıkladı.

Evinde hayatının şokunu yaşadı! Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü! Gerçek ortaya çıktı!

Yangının ardından olaya ekipler müdahale ederken, Cansu Dere de ifade verdi.

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