Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
07:17
Evinde hayatının şokunu yaşadı! Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü! Gerçek ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Cansu Dere'ye büyük şok! Dere'nin evinde önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı. Oyuncunun yatak odasında yanan mumların yangına neden olduğu anlaşıldı. Olay gerçekleştikten bir süre sonra durumu fark eden Cansu Dere, kedilerin mumları devirmiş olabileceğini ve yangının bu sebeple çıkabileceğini söyledi. Yangında can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.