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Haberler Galeri Fit değilsen iş yok! 100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti...
Giriş Tarihi: 12.08.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 07:21

Fit değilsen iş yok! 100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti...

Modern çağ, insanları belli kalıplara yöneltiyor. Direnenler ise baskı altında tutuluyor. Bu dayatmanın en acımasızını ise kadın oyuncular yaşıyor. Güzelliğin, zayıflık veya fit görünmeyle eş tutulduğu dizi ve film sektöründe kadınlar sesini yükseltmeye başladı. Bu dayatmaya ilk isyan bayrağını oyuncu Hazal Kaya açmıştı. Aslı Samat da iş alabilmek için zayıfladığını ve bir dizi estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü köşesinde Aslı Samat'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Tuba KALÇIK
Fit değilsen iş yok! 100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti...

Modern çağın bize dayattığı imajların ekseninde hayatımızı şekillendiriyoruz. Şekillendirmeyen veya buna direnen insanları da iş veya sosyal baskı ile buna zorluyoruz. Bu dayatmanın en katmerlisini de kadın oyuncular yaşıyor.

Fit değilsen iş yok! 100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti...

Güzelliğin, zayıflık veya fit görünmeyle eş tutulduğu günümüz dünyasında, kilolu olan veya güzellik kalıbına uymayanlar da sektörden dışlanıyor. Bunun o kadar çok örneği var ki.

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Fit değilsen iş yok! 100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti...

Dünyada da Türkiye'de... Bu konuda ilk isyan bayrağını oyuncu Hazal Kaya açmıştı. Ardından da birçok kadın oyuncu Kaya'ya destek olan açıklamalar yapmıştı.

Fit değilsen iş yok! 100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti...

Zayıf görünme, ekranda fit olma dayatması artık öyle bir hale geldi ki, kadınlarımız hayati risk taşıyan zayıflama operasyonları yaptırmak zorunda kalıyor.

Fit değilsen iş yok! 100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti...

Yani bizim size dayattığımız kalıplara ya uyarsınız ya da sektörde istediğiniz kariyeri yapamazsınız noktasına geldi iş.

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