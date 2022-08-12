Giriş Tarihi: 12.08.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 07:21

Fit değilsen iş yok! 100 kilo veren genç oyuncu Aslı Samat güzellik dayatmasına sitem etmişti...

Modern çağ, insanları belli kalıplara yöneltiyor. Direnenler ise baskı altında tutuluyor. Bu dayatmanın en acımasızını ise kadın oyuncular yaşıyor. Güzelliğin, zayıflık veya fit görünmeyle eş tutulduğu dizi ve film sektöründe kadınlar sesini yükseltmeye başladı. Bu dayatmaya ilk isyan bayrağını oyuncu Hazal Kaya açmıştı. Aslı Samat da iş alabilmek için zayıfladığını ve bir dizi estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü köşesinde Aslı Samat'ı kaleme aldı. İşte o yazı…