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Haberler Galeri Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın kalbini kıran güzel! Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:22

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın kalbini kıran güzel! Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira gönlünü Türk oyuncuya kaptırmıştı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Lucas Torreira'nın kalbi kırıldı. Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşkı bitti mi? Oyuncu Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabından "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." şeklinde paylaşımda bulunması sonrası Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın tweetleri kafa karıştırdı.

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira’nın kalbini kıran güzel! Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan'ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı doğum günü partisinde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı belgelenmişti.

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira’nın kalbini kıran güzel! Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira cephesinden kafa karıştıran paylaşımlar geldi.

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Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira’nın kalbini kıran güzel! Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira gönlünü Türk oyuncuya kaptırmıştı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Lucas Torreira'nın kalbi kırıldı.

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira’nın kalbini kıran güzel! Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşkı bitti mi?

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira’nın kalbini kıran güzel! Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Devrim Özkan, aşk haberleri sonrası yıldız futbolcunun ailesini de takibe almıştı. Nazara mı geldiler?

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