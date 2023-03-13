Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira’nın kalbini kıran güzel! Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı?

Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira gönlünü Türk oyuncuya kaptırmıştı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Lucas Torreira'nın kalbi kırıldı. Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşkı bitti mi? Oyuncu Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabından "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." şeklinde paylaşımda bulunması sonrası Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın tweetleri kafa karıştırdı.