Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 15:55

Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’dan milyonluk yatırım! Gökçe Bahadır tarlada böyle poz verdi!

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile yeni bir yatırım yaptı. Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Alaçatı'dan aldıkları evleriyle gündeme gelmişti. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, milyonluk villanın yeni sahibi olmuştu. Öte yandan; Gökçe Bahadır, son dönemde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde etmişti. Son olarak ise ünlü çift zeytinlik aldı. Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy milyonluk bir yatırım yaptı.