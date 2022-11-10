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Haberler Galeri Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’dan milyonluk yatırım! Gökçe Bahadır tarlada böyle poz verdi!
Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 15:55

Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’dan milyonluk yatırım! Gökçe Bahadır tarlada böyle poz verdi!

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, 25 Şubat'ta Alaçatı'da dünyaevine girmişti. Oyunculuktaki başarısını şarkıcılıkta da kanıtlayan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile yeni bir yatırım yaptı. Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Alaçatı'dan aldıkları evleriyle gündeme gelmişti. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, milyonluk villanın yeni sahibi olmuştu. Öte yandan; Gökçe Bahadır, son dönemde reklamlar ve dijital bir platformdan hatırı sayılır bir gelir elde etmişti. Son olarak ise ünlü çift zeytinlik aldı. Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy milyonluk bir yatırım yaptı.

Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’dan milyonluk yatırım! Gökçe Bahadır tarlada böyle poz verdi!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte tarlaya girdi. Gökçe Bahadır, şimdilerde kendini tarla işlerine verdi.

Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’dan milyonluk yatırım! Gökçe Bahadır tarlada böyle poz verdi!

Eşi Emir Ersoy ile zeytin hasadına girişen Bahadır, bu anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

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Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’dan milyonluk yatırım! Gökçe Bahadır tarlada böyle poz verdi!

Takvim'in haberine göre, ünlü çiftin satın aldıkları zeytinlik için 1.5 milyon TL ödedi.

Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’dan milyonluk yatırım! Gökçe Bahadır tarlada böyle poz verdi!

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'daki bir zeytin hasadına katıldı.

Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy’dan milyonluk yatırım! Gökçe Bahadır tarlada böyle poz verdi!

Tarlaya girip zeytinleri toplayan güzel oyuncu, zeytinyağı yapım aşamasını da yakından inceleyerek satın aldığı zeytinlik için de bilgi sahibi oldu.

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