Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü'nün göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi olay oldu!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 10:22

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü'nün göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi olay oldu!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Hazar Ergüçlü, son olarak katldığı bir davet için tercih ettiği siyah tulumu ile göz kamaştırdı. Göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken siyah tulumun içinde poz veren Hazar Ergüçlü'yü görenler dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti. İşte Hazar Ergüçlü'nün derin göğüs dekolteli siyah şıklığı...

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü’nün göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi olay oldu!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü’nün göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi olay oldu!

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde Eylül karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Ardından Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay rolüyle popülerliğini arttırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü’nün göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi olay oldu!

Hazar ergüçlü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü’nün göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi olay oldu!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Hazar Ergüçlü, son olarak katldığı bir davet için tercih ettiği siyah tulumu ile göz kamaştırdı.

Gören Dua Lipa sandı! Hazar Ergüçlü’nün göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi olay oldu!

Daha önce tercih ettiği transparan seçimlerle çok konuşulan genç oyuncu, bu sefer dekoltesini konuşturdu.

SON DAKİKA