Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:50
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
11:55
Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni imajını paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Kızıl Afet"
Güzel oyuncu Pınar Deniz, son günlerin yükselen yıldız isimleri arasında yer almayı başarıyor. Ünlü isim, Aşk 101 dizisinde rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile sezon finali yapan Yargı dizisinde başrolü paylaşıyor. Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Pınar Deniz Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'taki projesi için imajını değiştidi. İşte Pınar Deniz'in sosyal meydayı kasıp kavuran yeni imajı...