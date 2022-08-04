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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni imajını paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Kızıl Afet"
Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 11:55

Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni imajını paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Kızıl Afet"

Güzel oyuncu Pınar Deniz, son günlerin yükselen yıldız isimleri arasında yer almayı başarıyor. Ünlü isim, Aşk 101 dizisinde rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile sezon finali yapan Yargı dizisinde başrolü paylaşıyor. Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılan Pınar Deniz, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Pınar Deniz Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'taki projesi için imajını değiştidi. İşte Pınar Deniz'in sosyal meydayı kasıp kavuran yeni imajı...

Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni imajını paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kızıl Afet

Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine damga vuruyor. Son dönemde adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni imajını paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kızıl Afet

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan Pınar Deniz, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni imajını paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kızıl Afet

Deniz geçen günlerde kendisi gibi oyuncu olan Yiğt Kirazcı ile yaşadığı aşkı sonlandırmıştı.

Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni imajını paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kızıl Afet

Hayranları Pınar Deniz'i rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırıyor.

Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni imajını paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kızıl Afet

Ancak Pınar Deniz, her seferinde Urgancıoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ifade etmişti.

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