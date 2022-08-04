Güzel oyuncu Pınar Deniz yeni imajını paylaştı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Kızıl Afet"

Sezon finali yapan "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, her hareketiyle magazin gündemine damga vuruyor. Son dönemde adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.