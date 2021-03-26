HaberlerGaleriHamile oyuncu Öykü Karayel'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...
Hamile oyuncu Öykü Karayel'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...
Son günlerde "Bir Başkadır" dizisindeki performansı ile dillerden düşmeyen güzel oyuncu Öykü Karayel, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Öykü Karayel, müzisyen Can Bonomo ile iki yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2018'de nikah masasına otumuştu. İlk oğluna hamile olan güzel oyuncu, doğum öncesi Etiler'de görüntülendi. 8 aylık hamile olan Karayel, önceki gün mağazaları dolaştı. Ancak gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Öykü Karayel, şaşırtan bir tepkide bulundu. Karnı burnunda verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı olan oyuncunun bu halleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 26.03.2021
11:41
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
11:46
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