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Haberler Galeri Hamile oyuncu Öykü Karayel'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...

Hamile oyuncu 'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...

Son günlerde "" dizisindeki performansı ile dillerden düşmeyen güzel oyuncu , şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Öykü Karayel, müzisyen ile iki yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2018'de nikah masasına otumuştu. İlk oğluna hamile olan güzel oyuncu, doğum öncesi Etiler'de görüntülendi. 8 aylık hamile olan Karayel, önceki gün mağazaları dolaştı. Ancak gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Öykü Karayel, şaşırtan bir tepkide bulundu. Karnı burnunda verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı olan oyuncunun bu halleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:46
Hamile oyuncu Öykü Karayel'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...

Son günlerde "" dizisindeki performansı ile dillerden düşmeyen güzel oyuncu , şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Öykü Karayel, müzisyen ile iki yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2018'de nikah masasına otumuştu.

Hamile oyuncu Öykü Karayel'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...

Şimdilerde ilk bebeği Roman'ı kucağına almak için gün sayan oyuncu , alışveriş turunda objektiflere takıldı. Mağaza mağaza dolaşan oyuncunun elleri alışveriş poşetleriyle doluydu.

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Hamile oyuncu Öykü Karayel'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...

Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden , taşıdığı poşetlerle karnını gizlemeye çalıştı. Doğumuna az kalan oyuncunun bu hareketine kimse anlam veremedi.

Hamile oyuncu Öykü Karayel'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...

Ünlü oyuncunun, kapalı alanda dahi güneş gözlüğünü çıkarmamış olması dikkat çekti. Gazetecilerin ısrarcı soruları karşısında susmayı tercih eden Karayel, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Hamile oyuncu Öykü Karayel'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...

BEBEĞİNE KAVUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Anne olmaya hazırlanan , L'Officiel dergisinin kapağına konuk oldu. Güzel oyuncu, Roman Bonomo ismini vereceği bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını söyledi.

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