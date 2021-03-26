Hamile oyuncu Öykü Karayel'den şaşırtan tepki! Oğlu Roman'ı kucağına almak için sabırsızlanan Öykü Karayel'den bunu kimse beklemiyordu...

Son günlerde "Bir Başkadır" dizisindeki performansı ile dillerden düşmeyen güzel oyuncu Öykü Karayel, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Öykü Karayel, müzisyen Can Bonomo ile iki yıllık birlikteliğin ardından Temmuz 2018'de nikah masasına otumuştu.