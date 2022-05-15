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Haberler Galeri Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hande Erçel’den sonra Kaan Yıldırım da aşkı itiraf etti!
Giriş Tarihi: 15.05.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 20:04

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hande Erçel’den sonra Kaan Yıldırım da aşkı itiraf etti!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 'Sen Çal Kapımı' dizi setinde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dizinin sona ermesiyle de Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası, ikilinin İngiltere'den gelen fotoğraflarıyla da belgelendi. Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınırken geçtiğimiz günlerde Erçel, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erçel, aşk iddialarını reddetmedi ve 'iyi gidiyor' şeklinde bir açıklama yaptı. Dün bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaan Yıldırım da ilk kez özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel sorularına verdiği o dikkat çeken yanıt!

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hande Erçel’den sonra Kaan Yıldırım da aşkı itiraf etti!

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda birlikte olduğu Kerem Bürsin'le ilişkisini sonlandırdı.

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hande Erçel’den sonra Kaan Yıldırım da aşkı itiraf etti!

İlişkisini sonlandırır sonlandırmaz Erçel, yeni bir aşka yelken açtı.

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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hande Erçel’den sonra Kaan Yıldırım da aşkı itiraf etti!

HANDE ERÇEL GÖNLÜNÜ KAAN YILDIRIM'A KAPTIRDI!

Hande Erçel meslektaşı Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı.

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hande Erçel’den sonra Kaan Yıldırım da aşkı itiraf etti!

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım, konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınırken geçtiğimiz günlerde Erçel, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erçel, aşk iddialarını reddetmedi ve 'iyi gidiyor' şeklinde bir açıklama yaptı.

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Hande Erçel’den sonra Kaan Yıldırım da aşkı itiraf etti!

İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI!

Dün bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaan Yıldırım da ilk kez özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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