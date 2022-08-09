Giriş Tarihi: 09.08.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 14:22

Hande Erçel'in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. "Sen Çal Kapımı" dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile düşman çatlatan ilişkisi geçen aylarda sona eren Hande Erçel, daha sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Ancak bu ilişkisinde de umduğunu bulamayan güzel oyuncu, son hamlesiyle kafaları karıştırmıştı. Hande Erçel'in Kerem Bürsin detaylı paylaşımı sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Ünlü oyuncunun son fotoğraflarında birinde yer verdiği kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklatıyor. Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı, 2 bini geçiyor.