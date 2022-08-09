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Haberler Galeri Hande Erçel'in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 09.08.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 14:22

Hande Erçel'in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. "Sen Çal Kapımı" dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile düşman çatlatan ilişkisi geçen aylarda sona eren Hande Erçel, daha sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Ancak bu ilişkisinde de umduğunu bulamayan güzel oyuncu, son hamlesiyle kafaları karıştırmıştı. Hande Erçel'in Kerem Bürsin detaylı paylaşımı sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Ünlü oyuncunun son fotoğraflarında birinde yer verdiği kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklatıyor. Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı, 2 bini geçiyor.

Hande Erçel’in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Kerem Bürsin'i hatırlatan paylaşımı ile gündeme gelen Hande Erçel'in kıyafetleri de çok konuşuluyor. Ünlü oyuncunun son fotoğraflarında birinde yer verdiği kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklatıyor. Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı, 2 bini geçiyor.

Hande Erçel’in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Hande Erçel magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Aşk hayatıyla oldukça dikkat çeken Hande Erçel, kıyafetleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncunun son olarak, giydiği yeşil büstiyer ve beyaz pantolonun fiyatı, oldukça merak konusu oldu.

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Hande Erçel’in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

HANDE ERÇEL'İN BİR BLUZUNUN FİYATI EL YAKIYOR!
Enn Magazin'de yer alan habere göre; Hande Erçel'in yeşil büstiyerinin fiyatı sadece 1699 TL. Aynı büstiyerin altına giydiği beyaz pantolonunun fiyatı ise tamı tamına 599 TL.

Hande Erçel’in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

İşte Hande Erçel'in toplamda 2300 TL değerinde olan o kombini!

Hande Erçel’in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!
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