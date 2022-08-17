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Haberler Galeri Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu şov yaptı! Paşhan Yılmazel'in son hali 'Yok artık' dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:55

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu şov yaptı! Paşhan Yılmazel'in son hali 'Yok artık' dedirtti!

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel. Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız... İşte Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali ve değişimleri ile dikkat çeken Hayat Bilgisi oyuncularından bazıları...

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu şov yaptı! Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti!

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu şov yaptı! Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti!

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu şov yaptı! Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu şov yaptı! Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti!

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu şov yaptı! Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti!

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı.

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