İddialı pozların kadını... 48 yaşındaki Hande Yener'den bikini şov!

Başarılı sahne performansı ve şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir itirafta bulunmuştu. Hande Yener, yaklaşık bir yıl önce meme kanserine yakalandığını ve hastalığını annesi dahil herkesten gizlediğini açıklamıştı. Sağlığına kavuşan Hande Yener şu sıralar ardı ardına verdiği konserler ile hayranlarıyla hasret gideriyor. İddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener'den son olarak bikinili poz geldi. Siyah bikinisi ile boy gösteren 48 yaşındaki Hande Yener düzgün fiziği genç kızlara taş çıkardı. İşte Hande Yener'in bikinili pozu ve ünlü güzellerin tatil paylaşımları...