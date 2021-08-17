İrem Derici ’küçük dokunuşlar’ dedi botoksu bastı! Şarkıcı İrem Derici’yi bir de estetiksiz görün...

Son olarak meslektaşı Cem Belevi ile aşk haberi konuşulan İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı estetik paylaşımı bile hayranlarını şaşırttı. Sık sık birlikte görüntülenen ve her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen İrem Derici ile Cem Belevi ikilisinin, ilişkilerini gizlediği ve Bodrum'da birlikte tatil yaptıkları iddia edildi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İrem Derici son olarak yüzüne uygulattığı botoks ile konuşuldu. İrem Derici "Ufak dokunuşlar deyip geçmeyin" dediği paylaşımlarıyla yüzünün yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu. Tam bir estetik harikası olan İrem Derici'nin eski hali ile arasındaki büyük fark sosyal medyanın diline düştü... İşte değişimi ile dikkat çeken İrem Derici'nin estetiksiz hali...