İstanbul’u kokluyorum gözlerim kapalı

ILIK SÜT VE GÜZİN TEYZE

Ozan, koku duyusuna her cepheden bakan bir isim belirttiğimiz gibi. Biz kendisiyle daha spesifik ve zor bir konuyu konuşmaya gittik. İstanbul'un kokularını... Belirlediğimiz eksenden kopmadan, konunun büyülü dünyasına ilişkin çok şey öğrendik... Ozan önce, kendi koku algısının oluştuğu dönemleri anlatarak başlıyor konuşmaya: "Her çocuk gibi ben de çocukluğumda oynadığım oyunu yarıda bırakmayı sevmezdim. Her gün içmek zorunda olduğum bir bardak süt vardı.