İstanbul’u kokluyorum gözlerim kapalı

Şair Orhan Veli Kanık, İstanbul'u 'gözleri kapalı' dinlemiş, bu kadim şehrin ruhunun portresini çizmişti duyduğu seslerle... Çoğu müzisyen de gözleri kapalı çalar enstrümanını, diğer duyuların etkisinden kurtulup seslerin gözle görünmez alemine girebilmek için... Bir de koku alma duyumuzu düşünün... Hayatta kalmak için her nefes aldığımızda, bizzat kendimizi içinde bulduğumuz o kokular alemini... İşte, kokuların dünyasını tarihinden sosyolojisine, parfümlerin dünyasından koku psikolojisine kadar inceleyen, araştıran, üzerine kitaplar yazan ve üniversitede dersler veren bir uzmanımız var: Parfümör ve koku uzmanı Vedat Ozan...