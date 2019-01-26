İstanbul’u kokluyorum gözlerim kapalı

İLLE DE SİMİT VE ÇAY

Ozan'a göre şehirlerin kokuları var, ama bir şehri tek bir kokuyla ifade etmek zor: "İstanbul'u tek bir koku profiline hapsetmenin haksızlık olduğunu düşünüyorum; çünkü mesela Levent'le İkitelli'yi bir tutamazsınız. Hatta 10 sene önceki Karaköy'le bugün arasında ciddi farklar var. Şimdi hamburger ve kahve kokarken eskiden hırdavatçıların ve imalathanelerin kokularını alırdınız. Benim için İstanbul'u yine de simit ve çay kokusu en iyi şekilde anlatıyor." Ozan'a göre bir şehrin kokusunu en çok o şehre ait olmayan, yeni tanışan biri algılayabiliyor: "Şehirlerin kokuları var tabii, ama içinde yaşayanlar alıştıkları için tarif edemiyor.