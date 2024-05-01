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Haberler Galeri İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu! 'Yüz nakli yaptırmış gibi'
Giriş Tarihi: 01.05.2024 14:09

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu! 'Yüz nakli yaptırmış gibi'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Melisa Doğan geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ayşegül Melisa Doğan katıldığı canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu. Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı. Ayşegül Melisa Doğan son hali ile Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'a ve Aslıhan Doğan'a benzetildiğini dile getirmişti. Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü... İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimi...

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu! ’Yüz nakli yaptırmış gibi’

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Melisa Doğan geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu! ’Yüz nakli yaptırmış gibi’

Ayşegül Melisa Doğan katıldığı programda estetik itirafında bulunmuştu.

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İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu! ’Yüz nakli yaptırmış gibi’

Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı.

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu! ’Yüz nakli yaptırmış gibi’

Ayşegül Melisa Doğan son hali ile Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'a ve Aslıhan Doğan'a benzetildiğini dile getirmişti.

İşte Benim Stilim ile ünlenmişti! Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu! ’Yüz nakli yaptırmış gibi’

Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü...

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