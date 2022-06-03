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Haberler Galeri İşte Serdar Ortaç'ın yeni mesleği! Resmen para basıyor! Kazandığı rakam dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 03.06.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 08:59

İşte Serdar Ortaç'ın yeni mesleği! Resmen para basıyor! Kazandığı rakam dudak uçuklattı!

Ünlü isimlerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar...Sosyal medya platformu, belli bir ücret karşılığında ünlü isimlerin kişiye özel video çekmesini sağlıyor. Bu videolar aracılığıyla sanatçıların hayranları doğrudan onlarla temas kurabiliyor. Kişiye özel videolarda, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar, ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistemde Yılmaz Vural'dan Cengiz Kurtoğlu'na birçok ünlü isim yer alıyor. Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç. Ortaç'ın yeni işinden kazandığı rakam ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

TUBA KALÇIK
İşte Serdar Ortaç’ın yeni mesleği! Resmen para basıyor! Kazandığı rakam dudak uçuklattı!

Kişiye özel videolarla, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar artık ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistem ünlü sanatçılara da gelir kapısı oldu. Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç. Ünlü popçunun, muhabbetten kazandığı rakam ise ağızları açık bıraktı.

İşte Serdar Ortaç’ın yeni mesleği! Resmen para basıyor! Kazandığı rakam dudak uçuklattı!

Günaydın yazarı Tuba Kalçık, ünlü sanatçıya hem bu sistemi hem de neden böyle bir sisteme dahil olduğunu sordu.

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İşte Serdar Ortaç’ın yeni mesleği! Resmen para basıyor! Kazandığı rakam dudak uçuklattı!

Öncelikle, "Maksadım para kazanmak değil, insanları mutlu etmek" diyen Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

İşte Serdar Ortaç’ın yeni mesleği! Resmen para basıyor! Kazandığı rakam dudak uçuklattı!

"Yaklaşık bir yıldır bir sosyal medya platformu ile anlaşarak sevenlerime özel videolar çekiyorum. Doğum günlerini kutluyorum, küs olan çiftleri barıştırıyorum, yani benim aracılığımla karşı tarafa istedikleri özel mesajı iletiyorlar.

İşte Serdar Ortaç’ın yeni mesleği! Resmen para basıyor! Kazandığı rakam dudak uçuklattı!

Videolarımda bazen küçük bir bölüm de olsa şarkı da söylüyorum. Ayda ortalama 100 video çekiyorum. Bana büyük bir ilgi var. En çok video'su istenen ünlü isim benim.

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