Giriş Tarihi: 03.06.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 08:59

İşte Serdar Ortaç'ın yeni mesleği! Resmen para basıyor! Kazandığı rakam dudak uçuklattı!

Ünlü isimlerin yeni gelir kapısı kişiye özel videolar...Sosyal medya platformu, belli bir ücret karşılığında ünlü isimlerin kişiye özel video çekmesini sağlıyor. Bu videolar aracılığıyla sanatçıların hayranları doğrudan onlarla temas kurabiliyor. Kişiye özel videolarda, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar, ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistemde Yılmaz Vural'dan Cengiz Kurtoğlu'na birçok ünlü isim yer alıyor. Bunlardan biri de sanatçı Serdar Ortaç. Ortaç'ın yeni işinden kazandığı rakam ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...