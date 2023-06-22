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Haberler Galeri Burcu Denizer'in ilk işi bakın ne oldu? Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer hamile mi?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:34

Burcu Denizer'in ilk işi bakın ne oldu? Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer hamile mi?

"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Atina'da sessiz sedasız evlendi. 'Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu ile dünyaevine giren Burcu Denizer'in ilk işi bakın ne oldu?

Burcu Denizer’in ilk işi bakın ne oldu? Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer hamile mi?

Kampüsistan, Karaoğlan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisindeki Savgı Ilgaz rolüyle son dönemde dikkat çekiyor.

Burcu Denizer’in ilk işi bakın ne oldu? Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer hamile mi?

Kaan Urgancıoğlu br süredir aşk aşk yaşadığı Burcu Denizer ile Atina'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

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Burcu Denizer’in ilk işi bakın ne oldu? Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer hamile mi?

'Yargı' dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, nikah fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla paylaştı.

Burcu Denizer’in ilk işi bakın ne oldu? Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer hamile mi?

Taze evli çifte sevenlerinden tebrik mesajları geldi. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer'in nikah karelerine ise beğeni yağdı.

Burcu Denizer’in ilk işi bakın ne oldu? Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer hamile mi?

Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer'in ilk işi ise şaşırttı. Denizer, düğünden hemen sonra soyadını sosyal medyada değiştirdi.

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