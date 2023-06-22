Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:23
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
13:34
Burcu Denizer'in ilk işi bakın ne oldu? Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer hamile mi?
"Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum yakalayan ve yakıştırılan Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Atina'da sessiz sedasız evlendi. 'Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu ile dünyaevine giren Burcu Denizer'in ilk işi bakın ne oldu?