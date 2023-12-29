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Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 11:31

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi kayıp paraları arıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim 111. bölümü ile Cumartesi akşamı atv'de ekrana gelecek.

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi kayıp paraları arıyor!

111.Bölüm Özeti:

"Sadece gülüşümü yakalayın, öfkem size ağır gelir!"

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi kayıp paraları arıyor!

Emel'in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye'nin gündeliğe gittiği evde alır.

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Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi kayıp paraları arıyor!

Hamile olduğunu öğrenen Suzan'ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma'nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır.

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi kayıp paraları arıyor!

Nebahat'in, Akif'le ilgili aldığı kararlardan geri dönmeye niyeti yoktur.

Kardeşlerim dizisinde Eren Ailesi kayıp paraları arıyor!

Yeni bir iş bulan Asiye'nin karşısına, çalıştığı yerde beklenmedik birisi çıkar.

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