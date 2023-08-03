Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!

Oyunculuk eğitimi alsa da "Asla oyuncu olmam" diyordu, hep tıp fakültesi hayali vardı… Hobi olarak yaptığı oyunculuk o kadar hoşuna gitti ki, "ben bunun arka planını merak ediyorum" diyerek sektöre adım attı. "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisiyle bir anda dikkatleri üzerine çekti, 'güzel kız' sıfatıyla herkes bir anda onu tanıdı. Şimdilerde de ilk başrolü olan "Kendi Düşen Ağlamaz" ile ekranlarda boy gösteriyor… Genç oyuncu Eylül Tumbar, bu hafta Sabah Tv'de konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer yolculuğuna, merak edilenlerini anlattı.