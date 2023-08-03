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Haberler Galeri Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 10:24

Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!

Oyunculuk eğitimi alsa da "Asla oyuncu olmam" diyordu, hep tıp fakültesi hayali vardı… Hobi olarak yaptığı oyunculuk o kadar hoşuna gitti ki, "ben bunun arka planını merak ediyorum" diyerek sektöre adım attı. "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisiyle bir anda dikkatleri üzerine çekti, 'güzel kız' sıfatıyla herkes bir anda onu tanıdı. Şimdilerde de ilk başrolü olan "Kendi Düşen Ağlamaz" ile ekranlarda boy gösteriyor… Genç oyuncu Eylül Tumbar, bu hafta Sabah Tv'de konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer yolculuğuna, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!

"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisiyle şöhret kapılarını aralayan, başarılı oyunculuğu sayesinde "Kendi Düşen Ağlamaz" ile ilk başrolünü kapan Eylül Tumbar, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. "Hızlı şöhret beni korkutmuyor" diyen oyuncu, dizideki partneri Enes Koçak ile uyumunu anlattı. "Nezaket eğitimi aldım diye çok dalga geçtiler" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar, ilginç hobisiyle dinleyenleri epey şaşırttı! İşte röportajın tüm detayları…

Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!

"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisiyle hayatımıza girdin, sonra "Kendi Düşen Ağlamaz" ile televizyon dünyasına hızlı bir giriş yaptın. Nasıl başladı serüvenin?

Ben 13-14 yaşından beri oyunculuk eğitimi alıyordum ama oyuncu olmak aslında planımda yoktu. Hatta "asla oyuncu olmam" diyordum. Lisede sayısaldım ve tıp fakültesi kazanacağım diye girdim. Sonra hobi olarak yaptığım oyunculuk o kadar hoşuma gitti ki bir yerde dedim ki, "ben bunun arka planını da merak ediyorum." Sinemayı oyunculuk dışında genel olarak merak ettiğim için Sinema ve Dijital Medya bölümünü yazdım üniversitede. İstanbul'a gidip geliyordum oyunculuk eğitim aldığım için, Çeşme'den çıkıp İstanbul'a eğitime gelip sonra tekrar dönüyordum. Çok keyif veriyordu bana. Sonra bu -"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" işi çıkınca gerçekten Bambi'yi çok sevdim ve dedim ki, "sanırım asla olarak kalmamalı bu ve ben bu işi yapmalıyım." Ve sonra Bambi karakteri ile başladım.

Bahsetmişken diziden, kısaca değinelim mi?

Bir kere bir kitap uyarlaması olması benim için çok büyük artıydı. Kitap da muhteşemdi, zaten Perihan Mağden çok iyi bir yazar. Senaryoyu da çok güzel uyarladılar. Zaten Melisa Sözen muhteşem bir oyuncu, muhteşem bir insan. Onunla çalıştığım için de çok keyifliyim. Bambi'yi insanlar çok sevdi. Onların sevmesi beni de çok mutlu etti çünkü baktığımız zaman absürt bir karakter. Ama insanlar benimseyince benim de hoşuma gitti çok mutluyum.

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Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!

İNSANLAR ORAYI ÇEKTİ 'GÜZEL KIZ' DİYE KALDI

Diziden sana dair hatırladığım en net şey 'güzel kız' sıfatı. Hoşuna gitti mi böyle anılmak, sen kendini güzel buluyor musun?

Aslında buna birazcık politik cevap vereceğim. "Bence herkes güzeldir" gibi bir cevapla. Bir de hikayedeki 'güzel kız' kavramı daha çok anne kızın hikayesini beslemek içindi. Aslında öyle olur ya anneler 'güzel kızım' der, herkesten sakınmak ister. Herkes kızına aşıkmış gibi, her an kızına bir şey olacakmış gibi gelir ya aslında hikaye de onu besliyordu. İnsanlar orayı tuttu çekti ve 'güzel kız' diye kaldı. Ama keyifli yani, yorumlar güzel olduğu için.

"Kendi Düşen Ağlamaz" dizisinden bahsedelim biraz. Senaryoyu ilk okuduğunda neler hissettin?

Öncelikle çok akıcı bir senaryo. Zaten bu da bir kitap uyarlaması. Okurken Alize'nin dışında iki farklı ailenin komedisi aşırı hoşuma gitti şu dede karakteri, baba karakterleri, gerçekten çok iyi geldi. Hatta okurken böyleyse oynarken nasıl olur diye düşündüm, çok heyecanlandırmıştı beni senaryo.

Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!

HIZLI ŞÖHRET BENİ KORKUTMUYOR

Hayatımıza çok hızlı girdin, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine de ulaştın. Hızlı şöhret seni korkutuyor mu?

Yani korkutmuyor aslında. Hızlı şöhret olarak bakmıyorum, iyi bir oyunculuk kariyeri olarak baktığım için keyif alıyorum şu an.

Biraz hayat verdiğin Alize karakterinden bahsedelim… Sen nasıl anlatırsın Alize'yi? Benzer yönleri var mı Eylül ile?

Alize'nin benimle bir tane benzer yönü var. O da her an her şeyi yapabilecek olması diyebilirim. O çılgınlığı biraz bana benziyor. Ama onun dışında, Alize'ye ilk baktığımızda biraz şımarık, biraz bencil gibi gözüküyor ama Alize'yi tanıdıkça ve onunla vakit geçirdikçe aslında o şımarıklığının onun bir kamuflesi olduğunu görüyoruz. Annesi doğduğundan beri olmadığı için onu o şekilde kapatmak istiyor ama günümüz genç kızlarından biri aslında Alize.

Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!

Enes'le de (Koçak) çok yakıştığınıza dair yorumlar gördüm. Nasıl bir partner oldunuz sence?

Enes çok uyumlu ve her an her şeyi yapabilecek potansiyele sahip ve gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. O aramızdaki enerji ekrana yansıdıysa ne mutlu bize zaten.

Peki, "zengin kız fakir oğlan" eleştirileri bu kadar çokken yine benzer tarz bir işi kabul etmek sence risk değil miydi?

Korkum olmadı. Tamam, burada zengin kız fakir oğlan klasiği var ama zaten klasikleri daha çok seviyoruz bence. Hani belirgin ve baskın olmasa da her zaman bir klasik var, her zaman ortak nokta var. Yani insanız sonuçta insanın içinden çıkan bir şey hep aynı noktadan gittiği için ben keyif alıyorum, hiç de riskli bulmuyorum o yüzden.

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