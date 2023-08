Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!

HIZLI ŞÖHRET BENİ KORKUTMUYOR

Hayatımıza çok hızlı girdin, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine de ulaştın. Hızlı şöhret seni korkutuyor mu?

Yani korkutmuyor aslında. Hızlı şöhret olarak bakmıyorum, iyi bir oyunculuk kariyeri olarak baktığım için keyif alıyorum şu an.

Biraz hayat verdiğin Alize karakterinden bahsedelim… Sen nasıl anlatırsın Alize'yi? Benzer yönleri var mı Eylül ile?

Alize'nin benimle bir tane benzer yönü var. O da her an her şeyi yapabilecek olması diyebilirim. O çılgınlığı biraz bana benziyor. Ama onun dışında, Alize'ye ilk baktığımızda biraz şımarık, biraz bencil gibi gözüküyor ama Alize'yi tanıdıkça ve onunla vakit geçirdikçe aslında o şımarıklığının onun bir kamuflesi olduğunu görüyoruz. Annesi doğduğundan beri olmadığı için onu o şekilde kapatmak istiyor ama günümüz genç kızlarından biri aslında Alize.