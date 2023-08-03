Kendi Düşen Ağlamaz’ın Alize’si Eylül Tumbar: “Asla oyuncu olmam” diyordum!

"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisiyle hayatımıza girdin, sonra "Kendi Düşen Ağlamaz" ile televizyon dünyasına hızlı bir giriş yaptın. Nasıl başladı serüvenin?

Ben 13-14 yaşından beri oyunculuk eğitimi alıyordum ama oyuncu olmak aslında planımda yoktu. Hatta "asla oyuncu olmam" diyordum. Lisede sayısaldım ve tıp fakültesi kazanacağım diye girdim. Sonra hobi olarak yaptığım oyunculuk o kadar hoşuma gitti ki bir yerde dedim ki, "ben bunun arka planını da merak ediyorum." Sinemayı oyunculuk dışında genel olarak merak ettiğim için Sinema ve Dijital Medya bölümünü yazdım üniversitede. İstanbul'a gidip geliyordum oyunculuk eğitim aldığım için, Çeşme'den çıkıp İstanbul'a eğitime gelip sonra tekrar dönüyordum. Çok keyif veriyordu bana. Sonra bu -"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" işi çıkınca gerçekten Bambi'yi çok sevdim ve dedim ki, "sanırım asla olarak kalmamalı bu ve ben bu işi yapmalıyım." Ve sonra Bambi karakteri ile başladım.

Bahsetmişken diziden, kısaca değinelim mi?

Bir kere bir kitap uyarlaması olması benim için çok büyük artıydı. Kitap da muhteşemdi, zaten Perihan Mağden çok iyi bir yazar. Senaryoyu da çok güzel uyarladılar. Zaten Melisa Sözen muhteşem bir oyuncu, muhteşem bir insan. Onunla çalıştığım için de çok keyifliyim. Bambi'yi insanlar çok sevdi. Onların sevmesi beni de çok mutlu etti çünkü baktığımız zaman absürt bir karakter. Ama insanlar benimseyince benim de hoşuma gitti çok mutluyum.