Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ’a dua mesajları yolladı

Giriş Tarihi: 20.01.2023 07:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
08:00
Geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'yi kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile başrolünün paylaştığı Aile dizisiyle ekranlara dönmüştü. Çekimlerine başlanan dizi Tatlıtuğ'un yaşadığı kötü olaydan dolayı ara verildi. Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Kıvanç Tatlıtuğ apar topar hastaneye kaldırıldı. Yakışıklı oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Hayranları ise ünlü oyuncu için dua mesajları yolladı.