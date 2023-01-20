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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ'a dua mesajları yolladı
Giriş Tarihi: 20.01.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 08:00

Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ'a dua mesajları yolladı

Geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'yi kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile başrolünün paylaştığı Aile dizisiyle ekranlara dönmüştü. Çekimlerine başlanan dizi Tatlıtuğ'un yaşadığı kötü olaydan dolayı ara verildi. Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Kıvanç Tatlıtuğ apar topar hastaneye kaldırıldı. Yakışıklı oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Hayranları ise ünlü oyuncu için dua mesajları yolladı.

Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ’a dua mesajları yolladı

Aile dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyucu Kıvanç Tatlıtuğ'dan kötü haber geldi. Serenay Sarıkaya ile başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerini korkuttu.

Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ’a dua mesajları yolladı

Geçen aylarda baba olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir müjdeyi de Aile dizisiyle vermişti. Tekrardan ekranlara dönen Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ile kamera karşısına çıkmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ’a dua mesajları yolladı

Çekimlerine başlanan dizi Tatlıtuğ'un yaşadığı kötü olaydan dolayı ara verildi. Hayranları ise ünlü oyuncu için dua mesajları yolladı.

Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ’a dua mesajları yolladı

KIVANÇ TATLITUĞ HASTANELİK OLDU

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde çocukları Kurt Efe'nin koronovirüse yakalanmasıyla kötü günler geçirmişti. Bu kez kötü haber Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı! Hayranları Kıvanç Tatlıtuğ’a dua mesajları yolladı

DİZİ SETİNDE FENALAŞTI

Aile dizisi çekimlerinde fenalaşan Kıvanç Tatlıtuğ, apar topar hastaneye kaldırıldı.

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